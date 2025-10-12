Endurance inter-entreprise/inter-asso Karting de Saintes Les Gonds

Endurance inter-entreprise/inter-asso Karting de Saintes Les Gonds dimanche 12 octobre 2025.

Endurance inter-entreprise/inter-asso

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : – –

Date :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12

Date(s) :
2025-10-12

Matinée inter entreprise, inter collègue et inter association
190 par équipe (2 à 3 pilotes ) kart + cocktail dinatoire
Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54  kartingsaintes@hotmail.com

English :

Inter-company, inter-colleague and inter-association matinee
190 per team (2 to 3 drivers) kart + cocktail reception

German :

Matinee zwischen Unternehmen, Kollegen und Vereinen
190 pro Team (2 bis 3 Fahrer ) Kart + Cocktail-Dinner

Italiano :

Matinée intersocietaria, intersocietaria e interassociativa
190 per squadra (da 2 a 3 piloti) kart + cocktail di benvenuto

Espanol :

Matinal interempresas, intercolegios e interasociaciones
190 por equipo (2 a 3 pilotos) kart + cóctel de recepción

L’événement Endurance inter-entreprise/inter-asso Les Gonds a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge