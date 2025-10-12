Endurance inter-entreprise/inter-asso Karting de Saintes Les Gonds
Endurance inter-entreprise/inter-asso Karting de Saintes Les Gonds dimanche 12 octobre 2025.
Endurance inter-entreprise/inter-asso
Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds Charente-Maritime
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Matinée inter entreprise, inter collègue et inter association
190 par équipe (2 à 3 pilotes ) kart + cocktail dinatoire
Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com
English :
Inter-company, inter-colleague and inter-association matinee
190 per team (2 to 3 drivers) kart + cocktail reception
German :
Matinee zwischen Unternehmen, Kollegen und Vereinen
190 pro Team (2 bis 3 Fahrer ) Kart + Cocktail-Dinner
Italiano :
Matinée intersocietaria, intersocietaria e interassociativa
190 per squadra (da 2 a 3 piloti) kart + cocktail di benvenuto
Espanol :
Matinal interempresas, intercolegios e interasociaciones
190 por equipo (2 a 3 pilotos) kart + cóctel de recepción
L’événement Endurance inter-entreprise/inter-asso Les Gonds a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge