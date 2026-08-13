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AGENDA · Foulain

Endurance Kart52 le grand retour Foulain

dimanche 20 septembre 2026 · Foulain

Endurance Kart52 le grand retour Foulain

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Kart52
Ville
52800 Foulain
Département
Haute-Marne
Tarif
330 330 Gratuit Entrée libre

Foulain

Endurance Kart52 le grand retour

Kart52 Foulain Haute-Marne

Tarif : 330 – 330 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Tout public
Au programme 2h30 de course, 330 euros par équipe, 2 pilotes minimum par équipe et 19 équipes maximum.
Réservation obligatoire.   .

Kart52 Foulain 52800 Haute-Marne Grand Est +33 6 17 42 47 45 

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English :

L’événement Endurance Kart52 le grand retour Foulain a été mis à jour le 2026-08-13 par Antenne de Chaumont