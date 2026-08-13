Informations pratiques

Foulain

Endurance Kart52 le grand retour

Kart52 Foulain Haute-Marne

Tarif : 330 – 330 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Tout public

Au programme 2h30 de course, 330 euros par équipe, 2 pilotes minimum par équipe et 19 équipes maximum.

Réservation obligatoire. .

Kart52 Foulain 52800 Haute-Marne Grand Est +33 6 17 42 47 45

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English :

L’événement Endurance Kart52 le grand retour Foulain a été mis à jour le 2026-08-13 par Antenne de Chaumont