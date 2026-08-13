AGENDA · Foulain
Endurance Kart52 le grand retour Foulain
dimanche 20 septembre 2026 · Foulain
Informations pratiques
Foulain
Endurance Kart52 le grand retour
Kart52 Foulain Haute-Marne
Tarif : 330 – 330 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Tout public
Au programme 2h30 de course, 330 euros par équipe, 2 pilotes minimum par équipe et 19 équipes maximum.
Réservation obligatoire. .
Kart52 Foulain 52800 Haute-Marne Grand Est +33 6 17 42 47 45
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English :
L’événement Endurance Kart52 le grand retour Foulain a été mis à jour le 2026-08-13 par Antenne de Chaumont