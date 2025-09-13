Endurance »6 heures Mob et Solex » Montreuil
Endurance »6 heures Mob et Solex » Montreuil samedi 13 septembre 2025.
Endurance »6 heures Mob et Solex »
centre bourg Montreuil Vendée
Début : 2025-09-13 12:00:00
fin : 2025-09-13 18:00:00
2025-09-13
L’association SOX OUEST RACING TEAM organise pour sa 7° édition, une endurance de mobylette et solex de 6 h (12h à 18h) sur un circuit fermé et sécurisé de 2 km dans le bourg de Montreuil.
Entrée Gratuite
Restauration et buvette suivi du Bal populaire
Concours déguisement d’équipage
120 participants l’année dernière .
centre bourg Montreuil 85200 Vendée Pays de la Loire 6hmontreuil@gmail.com
English :
The SOX OUEST RACING TEAM association is organizing a moped and solex endurance race for its 7th edition
German :
Das SOX OUEST RACING TEAM organisiert für seine 7. Ausgabe eine Endurance für Mopeds und Solex
Italiano :
L’associazione SOX OUEST RACING TEAM organizza una gara di resistenza per ciclomotori e solex per la sua settima edizione
Espanol :
La asociación SOX OUEST RACING TEAM organiza una carrera de resistencia de ciclomotores y solex en su 7ª edición
