Enduro Carpe lac des Vieilles Forges

Lac des Vieilles Forges Les Mazures Ardennes

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-09

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS ENDURO 2026 Après le grand retour de l’enduro sur le lac des Vieilles Forges l’année dernière, et un succès retentissant avec des inscriptions complètes en seulement 15 jours, une chose était sûre… On ne pouvait pas s’arrêter là !Pour l’édition 2026, on remet ça encore plus fort, sans changer une équipe qui gagne !Les inscriptions sont officiellement ouvertes !Les places sont limitées… et on sait déjà que ça va aller très vite !Ne tardez pas à vous inscrirePartagez l’info et taguez vos partenaires de pêcheRendez-vous en avril 2026 pour un enduro qui s’annonce déjà mémorable !

.

Lac des Vieilles Forges Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est +33 6 79 38 89 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

REGISTRATION OPENS ? ENDURO 2026 After last year?s great return of the enduro to the Lac des Vieilles Forges, and a resounding success with full registrations in just 15 days, one thing was certain: we couldn?t stop there! We couldn?t stop there! For the 2026 edition, we?re doing it even harder, without changing a winning team! Registrations are officially open! Places are limited? and we already know it?s going to go very fast! Don?t delay in registeringShare the info and tag your fishing partnersSee you in April 2026 for an enduro that already promises to be memorable!

L’événement Enduro Carpe lac des Vieilles Forges Les Mazures a été mis à jour le 2025-12-22 par Ardennes Tourisme