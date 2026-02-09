Enduro Carpe Ozières Yzeure
Enduro Carpe Ozières Yzeure vendredi 10 avril 2026.
Enduro Carpe
Ozières Champvallier Yzeure Allier
Tarif : – –
Début : Samedi 2026-04-10
fin : 2026-04-12
Participez à l’Enduro Carpe à Moulins, un incontournable pour les passionnés de pêche ! Réservation, carte de pêche requise. Ne ratez pas ce défi sportif !
Ozières Champvallier Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lespecheursduvaldallier@gmail.com
English :
Take part in the Enduro Carpe in Moulins, a must for fishing enthusiasts! Reservation, fishing card required. Don’t miss this sporting challenge!
L’événement Enduro Carpe Yzeure a été mis à jour le 2026-02-05 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région