Enduro Carpes duo Montendre jeudi 16 avril 2026.
Lac baron desqueyroux Montendre Charente-Maritime
Début : Vendredi 2026-04-16
fin : 2026-04-19
2026-04-16
Enduro Carpes duo organisé par la Gaule des Joyeux Montendrais
Lac baron desqueyroux Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 09 18
English :
Enduro Carpes duo organized by the Gaule des Joyeux Montendrais
L’événement Enduro Carpes duo Montendre a été mis à jour le 2026-02-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge