Enduro Carpes duo Montendre

Enduro Carpes duo

Lac baron desqueyroux Montendre Charente-Maritime

Début : Vendredi 2026-04-16

fin : 2026-04-19

2026-04-16

Enduro Carpes duo organisé par la Gaule des Joyeux Montendrais

Lac baron desqueyroux Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 09 18

English :

Enduro Carpes duo organized by the Gaule des Joyeux Montendrais

