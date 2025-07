Enduro des sables Marches (7km-10km) et EnduroDingo Agon-Coutainville

Enduro des sables Marches (7km-10km) et EnduroDingo Agon-Coutainville dimanche 10 août 2025.

Enduro des sables Marches (7km-10km) et EnduroDingo

Place du Général de Gaulle Agon-Coutainville Manche

Samedi 9 août

14h30 marche de 7km et 10km.

21h30 EnduroDingo, course nocturne avec obstacles.

Dimanche 10 Août

13h30 courses jeunes de 3 à 15 ans (gratuites).

15h00 courses adultes 21km, 14km et 7 km.

Renseignements et inscriptions sur le site endurossables.fr ou Klikego.com.

Place du Général de Gaulle Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie enduroef@gmail.com

English : Enduro des sables Marches (7km-10km) et EnduroDingo

Saturday August 9th

2:30pm: 7km and 10km walks.

9:30pm: EnduroDingo, night race with obstacles.

Sunday, August 10

1:30 p.m.: children’s races, ages 3 to 15 (free).

3:00 pm: adult races 21km, 14km and 7km.

Information and registration on endurossables.fr or Klikego.com.

German :

Samstag, den 9. August

14:30 Uhr: Wanderung von 7 km und 10 km.

21:30 Uhr: EnduroDingo, Nachtlauf mit Hindernissen.

Sonntag, 10. August

13:30 Uhr: Kinderläufe von 3 bis 15 Jahren (kostenlos).

15.00 Uhr: Rennen für Erwachsene 21km, 14km und 7km.

Informationen und Anmeldungen auf der Website endurossables.fr oder Klikego.com.

Italiano :

Sabato 9 agosto

14.30: passeggiate di 7 km e 10 km.

21.30: EnduroDingo, corsa notturna con ostacoli.

Domenica 10 agosto:

ore 13.30: gare per bambini dai 3 ai 15 anni (gratuite).

ore 15.00: gare per adulti di 21 km, 14 km e 7 km.

Informazioni e iscrizioni su endurossables.fr o Klikego.com.

Espanol :

Sábado 9 de agosto

14.30 h: marchas de 7 y 10 km.

21.30 h: EnduroDingo, carrera nocturna con obstáculos.

Domingo 10 de agosto:

13.30 h: carreras infantiles de 3 a 15 años (gratuitas).

15.00 h: carreras para adultos de 21 km, 14 km y 7 km.

Información e inscripciones en endurossables.fr o Klikego.com.

L’événement Enduro des sables Marches (7km-10km) et EnduroDingo Agon-Coutainville a été mis à jour le 2025-07-16 par Coutances Tourisme