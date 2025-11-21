Enduro du Garlaban Aubagne

Enduro du Garlaban Aubagne dimanche 19 avril 2026.

Enduro du Garlaban

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 9h. Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 55 EUR

3 spéciales Traces GPX fournies 3jours avant avec la convocation.
Nombre de places limité à 150 participants. Classement par catégories femmes, séniors, masters 1,2 3…
Reconnaissances libres Samedi (ou dans le pack Gen-S Games, reconnaissances encadrées par pilotes pro).   .

Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@thecyclingevent.com

English :

3 special stages? GPX tracks supplied 3 days before with invitation.

German :

3 spezielle ? GPX-Tracks, die 3 Tage vorher mit der Einladung geliefert werden.

Italiano :

3 prove speciali? Tracce GPX fornite 3 giorni prima con l’invito.

Espanol :

¿3 etapas especiales? Pistas GPX suministradas 3 días antes con invitación.

