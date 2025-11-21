Enduro du Garlaban Aubagne
Enduro du Garlaban Aubagne dimanche 19 avril 2026.
Enduro du Garlaban
Dimanche 19 avril 2026 à partir de 9h. Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : 40 – 40 – 55 EUR
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19
2026-04-19
3 spéciales Traces GPX fournies 3jours avant avec la convocation.
Nombre de places limité à 150 participants. Classement par catégories femmes, séniors, masters 1,2 3…
Reconnaissances libres Samedi (ou dans le pack Gen-S Games, reconnaissances encadrées par pilotes pro). .
Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@thecyclingevent.com
English :
3 special stages? GPX tracks supplied 3 days before with invitation.
German :
3 spezielle ? GPX-Tracks, die 3 Tage vorher mit der Einladung geliefert werden.
Italiano :
3 prove speciali? Tracce GPX fornite 3 giorni prima con l’invito.
Espanol :
¿3 etapas especiales? Pistas GPX suministradas 3 días antes con invitación.
L’événement Enduro du Garlaban Aubagne a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile