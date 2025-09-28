Enduro du Gévaudan Saugues
Enduro du Gévaudan Saugues dimanche 28 septembre 2025.
Enduro du Gévaudan du moto club de Saugues avec buvette et restauration.
Saugues Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes sauguesmotoclub@gmail.com
English :
Enduro du Gévaudan from the Saugues motorcycle club, with refreshments and food.
German :
Enduro du Gévaudan des Motorradclubs von Saugues mit Getränken und Essen.
Italiano :
Enduro du Gévaudan organizzato dal motoclub Saugues, con rinfreschi e cibo.
Espanol :
Enduro du Gévaudan organizado por el moto club de Saugues, con refrescos y comida.
