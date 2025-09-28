Enduro du Gévaudan Saugues

Enduro du Gévaudan Saugues dimanche 28 septembre 2025.

Enduro du Gévaudan

Saugues Saugues Haute-Loire

Enduro du Gévaudan du moto club de Saugues avec buvette et restauration.

Saugues Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes sauguesmotoclub@gmail.com

English :

Enduro du Gévaudan from the Saugues motorcycle club, with refreshments and food.

German :

Enduro du Gévaudan des Motorradclubs von Saugues mit Getränken und Essen.

Italiano :

Enduro du Gévaudan organizzato dal motoclub Saugues, con rinfreschi e cibo.

Espanol :

Enduro du Gévaudan organizado por el moto club de Saugues, con refrescos y comida.

L’événement Enduro du Gévaudan Saugues a été mis à jour le 2025-08-31 par Communauté de communes des rives Haut-Allier