Enduro Kids du Garlaban Aubagne

Enduro Kids du Garlaban

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 9h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Nouveau !

Enduro Kids Minimes à JuniorsEnfants

3 spéciales Traces GPX fournies 3jours avant avec la convocation.



Nombre de places limité à 150 participants. Classement par catégories Minimes Cadets Junior

Reconnaissances libres Samedi (ou dans le pack Gen-S Games, reconnaissances encadrées par pilotes pro). .

Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@thecyclingevent.com

English :

New!

Enduro Kids Minimes to Juniors

