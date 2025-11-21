Enduro Kids du Garlaban Aubagne
Enduro Kids du Garlaban Aubagne dimanche 19 avril 2026.
Enduro Kids du Garlaban
Dimanche 19 avril 2026 à partir de 9h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19
2026-04-19
Nouveau !
Enduro Kids Minimes à JuniorsEnfants
3 spéciales Traces GPX fournies 3jours avant avec la convocation.
Nombre de places limité à 150 participants. Classement par catégories Minimes Cadets Junior
Reconnaissances libres Samedi (ou dans le pack Gen-S Games, reconnaissances encadrées par pilotes pro). .
Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@thecyclingevent.com
English :
New!
Enduro Kids Minimes to Juniors
L’événement Enduro Kids du Garlaban Aubagne a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile