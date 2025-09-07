ENDURO SPRINT TT CHANAC Chanac
Les Fons Chanac Lozère
Début : 2025-09-07
Inscriptions sur le site jusqu’au 31 août https://ffm.engage-sports.com/2-enduro-sprint-chanac-2025/?fbclid=IwY2xjawL–eVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFuU0oxRXRGTFdkMkR0SmlvAR6NcZAhBOoYp_CaRQJLUkSqSiC-V_2tK3tmcUMZtH5lAY1XxjkfwjnrBCrgDQ_aem_q6JwMaE_HqPOFR3giyKsRQ
Le Moto club de Chanac organise une course « Enduro sprint TT », rendez-vous aux Fons de 9h à 19h pour une journée moto ! Spectacle gratuit, restauration rapide et buvette sur place toute la journée.
Enduro Sprint Occitanie (2025) 250 participants maxi (Inscription solo) 90 €
Ligue 1 E1, E2, E3
Ligue 2 E1, E2, E3, Espoir 125cc, Féminine, Vétéran, Super vétéran
Ligue 3 Licence journée
Motocross Mx1, Mx2, Vétérans, Super vétérans, Féminine
Venez nombreux !! .
Les Fons Chanac 48230 Lozère Occitanie
English :
Registration on the website until August 31: https://ffm.engage-sports.com/2-enduro-sprint-chanac-2025/?fbclid=IwY2xjawL–eVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFuU0oxRXRGTFdkMkR0SmlvAR6NcZAhBOoYp_CaRQJLUkSqSiC-V_2tK3tmcUMZtH5lAY1XxjkfwjnrBCrgDQ_aem_q6JwMaE_HqPOFR3giyKsRQ
German :
Anmeldungen auf der Website bis zum 31. August: https://ffm.engage-sports.com/2-enduro-sprint-chanac-2025/?fbclid=IwY2xjawL–eVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFuU0oxRXRGTFdkMkR0SmlvAR6NcZAhBOoYp_CaRQJLUkSqSiC-V_2tK3tmcUMZtH5lAY1XxjkfwjnrBCrgDQ_aem_q6JwMaE_HqPOFR3giyKsRQ
Italiano :
Iscrizioni sul sito web fino al 31 agosto: https://ffm.engage-sports.com/2-enduro-sprint-chanac-2025/?fbclid=IwY2xjawL–eVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFuU0oxRXRGTFdkMkR0SmlvAR6NcZAhBOoYp_CaRQJLUkSqSiC-V_2tK3tmcUMZtH5lAY1XxjkfwjnrBCrgDQ_aem_q6JwMaE_HqPOFR3giyKsRQ
Espanol :
Inscripciones en la web hasta el 31 de agosto: https://ffm.engage-sports.com/2-enduro-sprint-chanac-2025/?fbclid=IwY2xjawL–eVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFuU0oxRXRGTFdkMkR0SmlvAR6NcZAhBOoYp_CaRQJLUkSqSiC-V_2tK3tmcUMZtH5lAY1XxjkfwjnrBCrgDQ_aem_q6JwMaE_HqPOFR3giyKsRQ
