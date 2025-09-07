ENDURO SPRINT TT CHANAC Chanac

ENDURO SPRINT TT CHANAC

ENDURO SPRINT TT CHANAC Chanac dimanche 7 septembre 2025.

ENDURO SPRINT TT CHANAC

Les Fons Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07

Date(s) :
2025-09-07

Inscriptions sur le site jusqu’au 31 août https://ffm.engage-sports.com/2-enduro-sprint-chanac-2025/?fbclid=IwY2xjawL–eVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFuU0oxRXRGTFdkMkR0SmlvAR6NcZAhBOoYp_CaRQJLUkSqSiC-V_2tK3tmcUMZtH5lAY1XxjkfwjnrBCrgDQ_aem_q6JwMaE_HqPOFR3giyKsRQ
Le Moto club de Chanac organise une course « Enduro sprint TT », rendez-vous aux Fons de 9h à 19h pour une journée moto ! Spectacle gratuit, restauration rapide et buvette sur place toute la journée.

Inscriptions sur le site jusqu’au 31 août https://ffm.engage-sports.com/2-enduro-sprint-chanac-2025/?fbclid=IwY2xjawL–eVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFuU0oxRXRGTFdkMkR0SmlvAR6NcZAhBOoYp_CaRQJLUkSqSiC-V_2tK3tmcUMZtH5lAY1XxjkfwjnrBCrgDQ_aem_q6JwMaE_HqPOFR3giyKsRQ

Enduro Sprint Occitanie (2025) 250 participants maxi (Inscription solo) 90 €
Ligue 1 E1, E2, E3
Ligue 2 E1, E2, E3, Espoir 125cc, Féminine, Vétéran, Super vétéran
Ligue 3 Licence journée
Motocross Mx1, Mx2, Vétérans, Super vétérans, Féminine
Venez nombreux !!   .

Les Fons Chanac 48230 Lozère Occitanie  

English :

Registration on the website until August 31: https://ffm.engage-sports.com/2-enduro-sprint-chanac-2025/?fbclid=IwY2xjawL–eVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFuU0oxRXRGTFdkMkR0SmlvAR6NcZAhBOoYp_CaRQJLUkSqSiC-V_2tK3tmcUMZtH5lAY1XxjkfwjnrBCrgDQ_aem_q6JwMaE_HqPOFR3giyKsRQ

German :

Anmeldungen auf der Website bis zum 31. August: https://ffm.engage-sports.com/2-enduro-sprint-chanac-2025/?fbclid=IwY2xjawL–eVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFuU0oxRXRGTFdkMkR0SmlvAR6NcZAhBOoYp_CaRQJLUkSqSiC-V_2tK3tmcUMZtH5lAY1XxjkfwjnrBCrgDQ_aem_q6JwMaE_HqPOFR3giyKsRQ

Italiano :

Iscrizioni sul sito web fino al 31 agosto: https://ffm.engage-sports.com/2-enduro-sprint-chanac-2025/?fbclid=IwY2xjawL–eVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFuU0oxRXRGTFdkMkR0SmlvAR6NcZAhBOoYp_CaRQJLUkSqSiC-V_2tK3tmcUMZtH5lAY1XxjkfwjnrBCrgDQ_aem_q6JwMaE_HqPOFR3giyKsRQ

Espanol :

Inscripciones en la web hasta el 31 de agosto: https://ffm.engage-sports.com/2-enduro-sprint-chanac-2025/?fbclid=IwY2xjawL–eVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFuU0oxRXRGTFdkMkR0SmlvAR6NcZAhBOoYp_CaRQJLUkSqSiC-V_2tK3tmcUMZtH5lAY1XxjkfwjnrBCrgDQ_aem_q6JwMaE_HqPOFR3giyKsRQ

L’événement ENDURO SPRINT TT CHANAC Chanac a été mis à jour le 2025-08-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn