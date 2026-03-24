Endurose 2026

Col de la casse froide (claveisolles 69) Beaujeu Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:30:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Course de moto enduro 100% féminine. Une centaines de pilotes sont attendues sur le week-end pour s’affronter lors de spécials chronométrées et sur un tour tracé sur les terres du Beaujolais. En milieu d’après midi ce déroulera le célèbre super finale.

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Col de la casse froide (claveisolles 69) Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes endurose.tttb@gmail.com

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English :

100% women’s enduro motorcycle race. Hundreds of riders are expected to compete over the weekend in timed specials and on a tour of the Beaujolais countryside. Mid-afternoon will see the famous super final.

L’événement Endurose 2026 Beaujeu a été mis à jour le 2026-03-24 par Beaujolais Tourisme