Endurose 2026 Beaujeu
Endurose 2026 Beaujeu dimanche 26 juillet 2026.
Endurose 2026
Col de la casse froide (claveisolles 69) Beaujeu Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:30:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Course de moto enduro 100% féminine. Une centaines de pilotes sont attendues sur le week-end pour s’affronter lors de spécials chronométrées et sur un tour tracé sur les terres du Beaujolais. En milieu d’après midi ce déroulera le célèbre super finale.
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Col de la casse froide (claveisolles 69) Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes endurose.tttb@gmail.com
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English :
100% women’s enduro motorcycle race. Hundreds of riders are expected to compete over the weekend in timed specials and on a tour of the Beaujolais countryside. Mid-afternoon will see the famous super final.
L’événement Endurose 2026 Beaujeu a été mis à jour le 2026-03-24 par Beaujolais Tourisme