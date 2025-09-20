Enedis Game : le jeu grandeur nature pour découvrir le réseau électrique dans la peau d’un technicien ! Enedis Arras

Gratuit, nombre de places limitées. Des sessions seront peut-être ajoutées en fonction du succès de l’événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Réussirez-vous à résoudre l’énigme finale ?

Plongez dans le quotidien d’un technicien d’Enedis…

Dans l’univers du réseau de distribution d’électricité, au contact des salariés d’Enedis, participez à notre jeu grandeur nature !

Echanges, manipulation de matériel, jeux de réflexion, jeux d’observation…

Session de 1h30, places limitées, événement adapté aux familles.

Enedis 13 A BOULEVARD ROBERT SCHUMAN 62000 ARRAS Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/enedis-game »}]

@Enedis