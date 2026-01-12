Energie Mouvement Posture Maison des associations Champniers-et-Reilhac

Energie Mouvement Posture

Maison des associations 347 route de Trieux Champniers-et-Reilhac Dordogne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Se mettre à hauteur d’enfant.Prendre soin de son bien-être tout en se mettant à la hauteur d’un enfant est essentiel.

Chercher son enfant dans son lit, se pencher, s’agenouiller ou le porter sont des gestes que l’on découvre en devenant parent. Animé par Olivier. Sur réservation.

Maison des associations 347 route de Trieux Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 89 29 35

English : Energie Mouvement Posture

Putting yourself at a child?s level Taking care of your own well-being while putting yourself at a child?s level is essential.

Searching for your child in bed, bending over, kneeling or carrying him/her are all gestures you discover as you become a parent. Led by Olivier. Reservations required.

L'événement Energie Mouvement Posture Champniers-et-Reilhac a été mis à jour le 2026-01-10