Énergies marines : promesses durables ou projets démesurés ? Bibliothèque publique d’information Paris mercredi 12 novembre 2025.

Les énergies marines occupent aujourd’hui une place centrale dans les débats sur la transition énergétique, et sont souvent présentées comme une solution d’avenir : les projets d’extraction minières et d’éoliennes en mer se multiplient ces dernières années.

Mais derrière ces promesses se dessinent aussi des projets d’ampleur croissante qui posent la question des impacts sur les écosystèmes. Jusqu’où peut-on exploiter la mer sans la mettre en danger ? Venez en apprendre davantage avec Sylvain Roche, économiste et spécialiste des énergies marines.

Animé par Sylvain Roche, docteur en économie, spécialiste des énergies marines et de la croissance bleue, ingénieur de projets à la chaire « Transitions énergétiques territoriales » et enseignant-chercheur associé à Sciences Po Bordeaux

Dans le cadre du cycle de conférences « Rendez-vous climat », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour des énergies marines.

Le mercredi 12 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Bibliothèque publique d’information Immeuble Lumière, 40 avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1 (2e étage)Paris

