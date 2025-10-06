Energies nouvelles : levier ou frein pour l’industrie française et mondiale ? HEC Alumni Paris
Alors que l’industrie française doit doubler sa consommation d’électricité d’ici 2050 pour réussir sa décarbonation et sa réindustrialisation, un défi criant se pose : comment concilier transition énergétique, souveraineté, compétitivité, investissement à long terme et incertitudes à court terme ?
Au-delà des impératifs écologiques, les énergies nouvelles (éoliennes, solaire, hydrogène, …) peuvent s’avérer être une opportunité géopolitique, de souveraineté et d’efficacité industrielle. Cependant, cette transition est complexe, fait intervenir des écosystèmes nouveaux et des dynamiques de marché différentes.
Lors de cette conférence, nous aborderons les enjeux de transition vus des industriels, un panorama des évolutions à l’œuvre chez les énergéticiens, ainsi que les aspects de réglementation et de géopolitique.
Pour en parler, le club HEC Energie a l’honneur d’accueillir :
Fabien Roques – Executive Vice President Compass Lexecon
Fabien Derreal – Senior Gas Projects Manager Engie
Martin Fourdrignier – Responsable des affaires réglementaires énergie ArcelorMittal
Nous espérons vous voir nombreux et restons à votre disposition pour toute précision.
Pour le club HEC Energie
Jérôme Bouquet
Clémence Rainaut
Juliette Barbarin
Stéphanie Chemin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-06T19:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-06T21:30:00.000+02:00
HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris