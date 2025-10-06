Energies nouvelles : levier ou frein pour l’industrie française et mondiale ? HEC Alumni Paris

Energies nouvelles : levier ou frein pour l’industrie française et mondiale ? Par HEC Alumni

Alors que l’industrie française doit doubler sa consommation d’électricité d’ici 2050 pour réussir sa décarbonation et sa réindustrialisation, un défi criant se pose : comment concilier transition énergétique, souveraineté, compétitivité, investissement à long terme et incertitudes à court terme ?

Au-delà des impératifs écologiques, les énergies nouvelles (éoliennes, solaire, hydrogène, …) peuvent s’avérer être une opportunité géopolitique, de souveraineté et d’efficacité industrielle. Cependant, cette transition est complexe, fait intervenir des écosystèmes nouveaux et des dynamiques de marché différentes.

Lors de cette conférence, nous aborderons les enjeux de transition vus des industriels, un panorama des évolutions à l’œuvre chez les énergéticiens, ainsi que les aspects de réglementation et de géopolitique.

Pour en parler, le club HEC Energie a l’honneur d’accueillir :

Fabien Roques – Executive Vice President Compass Lexecon

Fabien Derreal – Senior Gas Projects Manager Engie

Martin Fourdrignier – Responsable des affaires réglementaires énergie ArcelorMittal

Nous espérons vous voir nombreux et restons à votre disposition pour toute précision.

Pour le club HEC Energie

Jérôme Bouquet

Clémence Rainaut

Juliette Barbarin

Stéphanie Chemin

Début : 2025-10-06T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-06T21:30:00.000+02:00

