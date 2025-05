Énergies renouvelables 2e atelier – place de l’hôtel de ville La Chapelle-en-Vercors, 2 juin 2025 18:00, La Chapelle-en-Vercors.

Drôme

Énergies renouvelables 2e atelier place de l’hôtel de ville Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme

Début : 2025-06-02 18:00:00

fin : 2025-06-02 20:00:00

2025-06-02

Éoliennes, panneaux solaires… dans votre commune, bonne ou mauvaise idée ?



Participez à un atelier collaboratif sur les énergies renouvelables dans le Royans-Vercors.

« Énergies renouvelables et paysage, s’approprier les enjeux de mon territoire »

place de l’hôtel de ville Salle des fêtes

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 79 42 contact@cc-royans-vercors.org

English :

Wind turbines, solar panels… a good or bad idea in your community?



Take part in a collaborative workshop on renewable energies in the Royans-Vercors region.

« Renewable energies and landscape, understanding the challenges facing my region »

German :

Windräder, Sonnenkollektoren… in Ihrer Gemeinde gute oder schlechte Idee?



Nehmen Sie an einem kollaborativen Workshop über erneuerbare Energien im Royans-Vercors teil.

« Erneuerbare Energien und Landschaft, sich die Herausforderungen meines Gebiets zu eigen machen »

Italiano :

Turbine eoliche, pannelli solari… un’idea buona o cattiva per il vostro ente locale?



Partecipate a un workshop collaborativo sulle energie rinnovabili nell’area di Royans-Vercors.

« Energie rinnovabili e paesaggio: affrontare le problematiche della mia regione »

Espanol :

Aerogeneradores, paneles solares… ¿una buena o mala idea para su ayuntamiento?



Participe en un taller de colaboración sobre las energías renovables en la región de Royans-Vercors.

« Energías renovables y paisaje: la problemática de mi región »

