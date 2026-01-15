Enez, il est une île – Gwennyn Le Vallon Landivisiau Dimanche 22 février, 17h00 20€ – 25€ – Gratuit pour les moins de 12 ans

Un voyage vibrant au cœur des valeurs bretonnes vous attend dimanche 22 février 2026 ! A 17h | Le Vallon. Réservations : https://www.billetweb.fr/gwennyn-enez-il-est-une-ile2

✨Un voyage vibrant au cœur des valeurs bretonnes vous attend dimanche 22 février 2026 ! Le Spectacle ENEZ – « Il est une île… » – A 17h | Le Vallon. Réservations : [https://www.billetweb.fr/gwennyn-enez-il-est-une-ile2](https://www.billetweb.fr/gwennyn-enez-il-est-une-ile2)

Nous aurons le plaisir d’accueillir à Landivisiau l’artiste emblématique Gwennyn, figure militante de la culture bretonne et véritable ambassadrice de notre identité bretonne. Après un 7ème album studio enregistré avec le Bagad de Lann Bihoue, elle revient avec un spectacle puissant mêlant tradition, modernité et engagement.

✨ ENEZ – Il est une île…

Entre rêve breton et onirisme celtique, musique électro, chansons engagées, chorégraphies hip-hop et bretonnes, mapping vidéo et costumes flamboyants… Gwennyn embarque le public dans un voyage intérieur « d’île en île », à la rencontre de nos identités profondes.

Un univers artistique audacieux, poétique et vibrant, accompagné de talents tels que Patrik Ewen, Farid Aït Siameur, ou encore le créateur-brodeur Pascal Jaouen.

Militante de la langue bretonne, soutenant également l’école Diwan, Gwennyn attire un large public : de Bretagne bien sûr, mais aussi du Nord et d’Allemagne, où elle se produit régulièrement.

Dimanche 22 février 2026

17h

Le Vallon – Landivisiau

⏱ Durée : 1h35

Tarifs

Gratuit pour les moins de 12 ans

20 € : tarif réduit

25 € : plein tarif

Billetterie disponible au [https://www.billetweb.fr/gwennyn-enez-il-est-une-ile2](https://www.billetweb.fr/gwennyn-enez-il-est-une-ile2)

Un rendez-vous unique pour célébrer les valeurs bretonnes, l’audace artistique et la créativité qui font vibrer notre territoire.

Ne manquez pas ce moment fort !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-22T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-22T18:30:00.000+01:00

1

0635120248

Le Vallon Kerivoal – Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère



