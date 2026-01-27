Enfance au Grand amphithéâtre de la Sorbonne Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne Paris
Une méditation poétique sur les premiers éveils au monde, l’être en devenir et pourtant déjà bien présent. Comme ils se plaisent à le faire, le chœur et son chef Frédéric Pineau s’emparent d’un thème universel et en croisent les représentations à travers les âges et les cultures. Figures maternelles et paternelles, attachement à la terre, passage du temps : autant de thèmes traversés par la musique dans ce qui constitue le « cycle de la vie ». D’un continent à l’autre, comptines et berceuses accompagnent les premiers pas et sont revisitées, non sans inventivité, par les compositeurs contemporains. Ce programme, ode joyeuse à l’enfance, parfois teintée d’une certaine mélancolie, interroge nos souvenirs et l’enfant que nous portons encore en chacun de nous.
Pärt Uusberg Kodutee
Bob Chilcott Circlesong (extrait), I. Birth, Newborn
Juan de Anchieta, Arr. Bob Chilcott Con amores la mi madre
Lars Jansson, Arr. Gunnar Eriksson To the mothers in Brazil: Salve Regina
Kim André Arnesen Child of song
Philippe Hersant Allégories (extrait), I. Enfance III
Sarah Quartel Sing, my child
Zana Zaganjori Comme un canard (création mondiale)
Trad. / Arr. Gunnar Eriksson Gjendines Bådnlåt
Rolf Løvland, Arr. Desmond Earley Sleepsong
Herbert Howells Sing Lullaby
Ēriks Ešenvalds Only in Sleep
Trad. / Arr. Joshua Pacey Danny boy
Trad. / Arr. Nilo Alcala Kaisa-Isa Niyan
Trad. / Arr. Michael Barrett Nda wana
Elton John, Arr. André van der Merwe Circle of Life
Chœur Sorbonne Université
Frédéric Pineau direction
Sur réservation uniquement
17€ • 10€ • 6€
Le mardi 24 mars 2026
de 20h00 à 21h30
payant
Plein Tarif : 17€
Personnel Sorbonne Université : 10€
Tarif réduit : 6€ (étudiant / – 18 ans / bénéficiaire de minima sociaux)
Tout public.
Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris
https://cosu.sorbonne-universite.fr/evenements-cosu/enfance +33153095654 cosu@sorbonne-universite.fr https://www.facebook.com/cosu.sorbonne https://www.facebook.com/cosu.sorbonne
