Enfance au Grand amphithéâtre de la Sorbonne Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne Paris

Une méditation poétique sur les premiers éveils au monde, l’être en devenir et pourtant déjà bien présent. Comme ils se plaisent à le faire, le chœur et son chef Frédéric Pineau s’emparent d’un thème universel et en croisent les représentations à travers les âges et les cultures. Figures maternelles et paternelles, attachement à la terre, passage du temps : autant de thèmes traversés par la musique dans ce qui constitue le « cycle de la vie ». D’un continent à l’autre, comptines et berceuses accompagnent les premiers pas et sont revisitées, non sans inventivité, par les compositeurs contemporains. Ce programme, ode joyeuse à l’enfance, parfois teintée d’une certaine mélancolie, interroge nos souvenirs et l’enfant que nous portons encore en chacun de nous.

Pärt Uusberg Kodutee

Bob Chilcott Circlesong (extrait), I. Birth, Newborn

Juan de Anchieta, Arr. Bob Chilcott Con amores la mi madre

Lars Jansson, Arr. Gunnar Eriksson To the mothers in Brazil: Salve Regina

Kim André Arnesen Child of song

Philippe Hersant Allégories (extrait), I. Enfance III

Sarah Quartel Sing, my child

Zana Zaganjori Comme un canard (création mondiale)

Trad. / Arr. Gunnar Eriksson Gjendines Bådnlåt

Rolf Løvland, Arr. Desmond Earley Sleepsong

Herbert Howells Sing Lullaby

Ēriks Ešenvalds Only in Sleep

Trad. / Arr. Joshua Pacey Danny boy

Trad. / Arr. Nilo Alcala Kaisa-Isa Niyan

Trad. / Arr. Michael Barrett Nda wana

Elton John, Arr. André van der Merwe Circle of Life

Chœur Sorbonne Université

Frédéric Pineau direction

Sur réservation uniquement

17€ • 10€ • 6€

Le mardi 24 mars 2026

de 20h00 à 21h30

payant

Plein Tarif : 17€

Personnel Sorbonne Université : 10€

Tarif réduit : 6€ (étudiant / – 18 ans / bénéficiaire de minima sociaux)

Tout public.

Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris

