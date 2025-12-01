Enfance et lecture 1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou
Enfance et lecture 1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou lundi 1 décembre 2025.
Enfance et lecture
1 rue Alain Bernard 1 Rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2025-12-01
Focus sur la littérature jeunesse de 0 à … quand on veut! Des premiers albums aux grandes aventures avec nos héros préférés, sans oublier des livres originaux.
> entrée libre et gratuite .
1 rue Alain Bernard 1 Rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 60 51 80
English :
L’événement Enfance et lecture Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2025-11-27 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou