[Enfance Jeunesse] Après-midi Carnaval Saint-Pierre

[Enfance Jeunesse] Après-midi Carnaval

32 rue Principale Saint-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-16 16:30:00

Date(s) :

2026-02-16

Déguise toi et viens participer à un après-midi carnaval avec les résidents de l’EPHAD Missions Africaines ! Le goûter est inclus.

Enfile ton plus beau déguisement et rejoins-nous pour un après-midi festif et haut en couleurs à l’occasion du carnaval, aux côtés des résidents de l’EHPAD des Missions Africaines !

Au programme rires, musique, partage et bonne humeur dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle.

Un délicieux goûter sera offert pour prolonger ce moment de fête et d’échanges.

On t’attend nombreux pour célébrer le carnaval ensemble ! .

32 rue Principale Saint-Pierre 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56 saj.inscription@paysdebarr.fr

English :

Dress up and join in a carnival afternoon with the residents of EPHAD Missions Africaines! Snack included.

