[Enfance Jeunesse] Après-midi Futsal

Rue du Stade Epfig Bas-Rhin

Début : Lundi 2026-02-16 13:30:00

fin : 2026-02-16 16:00:00

2026-02-16

Viens participer à un après-midi de futsal avec tes amis ! Prévoir des vêtements adaptés à la pratique sportive, des baskets à semelle non marquante, ainsi qu’une gourde d’eau.

Viens partager un après-midi de futsal avec tes amis dans une ambiance dynamique et conviviale !

Que tu sois débutant ou déjà à l’aise avec le ballon, l’objectif est avant tout de s’amuser, de bouger et de passer un bon moment ensemble.

Pense à prévoir des vêtements adaptés à la pratique sportive, des baskets à semelle non marquante et une gourde d’eau pour rester bien hydraté tout au long de l’activité.

On t’attend sur le terrain ! .

Rue du Stade Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56 saj.inscription@paysdebarr.fr

Come and enjoy an afternoon of futsal with your friends! Don’t forget sportswear, non-marking sneakers and a water bottle.

L’événement [Enfance Jeunesse] Après-midi Futsal Epfig a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme du pays de Barr