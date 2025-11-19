[Enfance Jeunesse] Atelier Bredeles Barr
[Enfance Jeunesse] Atelier Bredeles Barr mercredi 19 novembre 2025.
[Enfance Jeunesse] Atelier Bredeles
1A chemin du Kirchberg Barr Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-11-19 14:45:00
fin : 2025-11-19 16:30:00
2025-11-19
Atelier Bredeles spécial Parent Enfant !
Venez partager un moment gourmand et complice autour des bredeles, ces petits biscuits alsaciens qui annoncent les fêtes.
Parents et enfants mettront la main à la pâte pour réaliser de délicieuses recettes… et repartir avec leurs créations ! (Pensez à apporter une boîte à gâteaux).
Un bel après-midi pour se plonger dans la magie de Noël tout en cuisinant en famille !
Informations pratiques
À partir de 6 ans
10 enfants maximum .
1A chemin du Kirchberg Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est parentalite@paysdebarr.fr
English :
Parents and kids alike will get their hands dirty to make delicious recipes? and take their creations home with them!
German :
Eltern und Kinder werden sich gemeinsam an die Arbeit machen, um köstliche Rezepte zu kreieren? und ihre Kreationen mit nach Hause nehmen!
Italiano :
Genitori e bambini si sporcheranno le mani per realizzare alcune deliziose ricette e portare a casa le loro creazioni!
Espanol :
Padres e hijos se ensuciarán las manos para elaborar deliciosas recetas… ¡y se llevarán sus creaciones a casa!
