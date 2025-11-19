[Enfance Jeunesse] Atelier Bredeles Barr

[Enfance Jeunesse] Atelier Bredeles

Atelier Bredeles spécial Parent Enfant !

Venez partager un moment gourmand et complice autour des bredeles, ces petits biscuits alsaciens qui annoncent les fêtes.

Parents et enfants mettront la main à la pâte pour réaliser de délicieuses recettes… et repartir avec leurs créations ! (Pensez à apporter une boîte à gâteaux).

Un bel après-midi pour se plonger dans la magie de Noël tout en cuisinant en famille !

Informations pratiques

À partir de 6 ans

10 enfants maximum .

1A chemin du Kirchberg Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est parentalite@paysdebarr.fr

English :

Parents and kids alike will get their hands dirty to make delicious recipes? and take their creations home with them!

German :

Eltern und Kinder werden sich gemeinsam an die Arbeit machen, um köstliche Rezepte zu kreieren? und ihre Kreationen mit nach Hause nehmen!

Italiano :

Genitori e bambini si sporcheranno le mani per realizzare alcune deliziose ricette e portare a casa le loro creazioni!

Espanol :

Padres e hijos se ensuciarán las manos para elaborar deliciosas recetas… ¡y se llevarán sus creaciones a casa!

