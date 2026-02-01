[Enfance Jeunesse] Atelier Danse Assise

5 rue des Tanneurs Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-10 18:30:00

fin : 2026-02-10 19:30:00

Date(s) :

2026-02-10

Venez partager un moment complice et ludique lors d’un atelier de danse assise, pensé pour être accessible à tous.

Venez partager un moment complice et ludique lors d’un atelier de danse assise, pensé pour être accessible à tous.

Un temps de mouvement, de détente et de créativité à vivre en duo parent-enfant, dans une ambiance bienveillante !

Un moment pour bouger autrement, s’exprimer et renforcer le lien parent-enfant. 0 .

5 rue des Tanneurs Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est parentalite@paysdebarr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and share a playful moment of complicity in a seated dance workshop designed to be accessible to all.

L’événement [Enfance Jeunesse] Atelier Danse Assise Barr a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme du pays de Barr