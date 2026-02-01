[Enfance Jeunesse] Atelier Danse Assise Barr
[Enfance Jeunesse] Atelier Danse Assise Barr mardi 10 février 2026.
[Enfance Jeunesse] Atelier Danse Assise
5 rue des Tanneurs Barr Bas-Rhin
Début : Mardi 2026-02-10 18:30:00
fin : 2026-02-10 19:30:00
2026-02-10
Venez partager un moment complice et ludique lors d’un atelier de danse assise, pensé pour être accessible à tous.
Un temps de mouvement, de détente et de créativité à vivre en duo parent-enfant, dans une ambiance bienveillante !
Un moment pour bouger autrement, s’exprimer et renforcer le lien parent-enfant. 0 .
5 rue des Tanneurs Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est parentalite@paysdebarr.fr
English :
Come and share a playful moment of complicity in a seated dance workshop designed to be accessible to all.
