[Enfance Jeunesse] Atelier Danses Latines Parent–Enfant

5 rue des Tanneurs Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 11:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Envie d’un moment complice, joyeux et plein d’énergie avec votre enfant ? Venez partager un atelier Danse Latine Parent–Enfant, rythmé et accessible à tous !

Envie d’un moment complice, joyeux et plein d’énergie avec votre enfant ?

Venez partager un atelier Danse Latine Parent–Enfant, rythmé et accessible à tous !

Au programme Des pas simples et ludiques, des rythmes latinos entraînants, un moment parfait pour bouger, rire et créer de beaux souvenirs ensemble !

Places limitées, pensez à vous inscrire ! 0 .

5 rue des Tanneurs Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for a joyful, energetic moment with your child? Come and join us for a Latin dance workshop for parents and children, with rhythm and energy, accessible to all!

L’événement [Enfance Jeunesse] Atelier Danses Latines Parent–Enfant Barr a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme du pays de Barr