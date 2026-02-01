[Enfance Jeunesse] Atelier draisiennes & petits vélos Epfig

[Enfance Jeunesse] Atelier draisiennes & petits vélos

Rue du stade Epfig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2026-02-25 09:00:00

fin : 2026-02-25 10:00:00

2026-02-25

Animé par Léa Weill, monitrice professionnelle vélo et VTT, cet atelier permet aux tout-petits de s’initier à la draisienne ou au petit vélo tout en développant équilibre et confiance.

Deux créneaux au choix 9h-10h ou 10h-11h 0 .

Rue du stade Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56 parentalite@paysdebarr.fr

English :

Led by professional cycling and mountain bike instructor Léa Weill, this workshop introduces toddlers to the draisienne or small bike, while developing balance and confidence.

