[Enfance Jeunesse] Atelier draisiennes & petits vélos Epfig

[Enfance Jeunesse] Atelier draisiennes & petits vélos
Rue du stade Epfig Bas-Rhin
Début : Mercredi 2026-02-25 09:00:00
Animé par Léa Weill, monitrice professionnelle vélo et VTT, cet atelier permet aux tout-petits de s’initier à la draisienne ou au petit vélo tout en développant équilibre et confiance.
Deux créneaux au choix 9h-10h ou 10h-11h 0 .
Rue du stade Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56 parentalite@paysdebarr.fr
Led by professional cycling and mountain bike instructor Léa Weill, this workshop introduces toddlers to the draisienne or small bike, while developing balance and confidence.
