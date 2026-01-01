[Enfance Jeunesse] Atelier Hockey Barr

[Enfance Jeunesse] Atelier Hockey

24 rue Paul Degermann Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-19 18:00:00

fin : 2026-01-19 19:00:00

Date(s) :

2026-01-19

Envie de partager un moment sportif et complice avec votre enfant ?

Rejoignez nous pour un atelier ludique et dynamique autour du hockey en duo !

Cet atelier est spécialement conçu pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un parent. Au programme découverte du hockey et surtout beaucoup de fun, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Une belle occasion de bouger ensemble et de s’initier à un sport aussi dynamique qu’amusant ! .

24 rue Paul Degermann Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56 saj.inscription@paysdebarr.fr

English :

On the program: discovery of field hockey and, above all, lots of fun, in a friendly atmosphere accessible to all.

