[Enfance Jeunesse] Atelier Pôle Dance Goxwiller

[Enfance Jeunesse] Atelier Pôle Dance

5 rue des Châteaux Goxwiller Bas-Rhin

Début : Jeudi 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

2026-02-19

Explorez votre force, votre expressivité et votre confiance en vous, grâce à cette pratique et cette initiation !

Cette pratique vous invite à vous reconnecter à votre corps, à gagner en assurance et à découvrir de nouvelles sensations, dans un cadre bienveillant et motivant.

Merci de prévoir votre arrivée à 14h15, muni·e d’une gourde, d’une serviette et d’un legging pour profiter pleinement de la séance.

Un moment pour soi, entre énergie et lâcher-prise. .

5 rue des Châteaux Goxwiller 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56 saj.inscription@paysdebarr.fr

English :

Explore your strength, your expressiveness and your self-confidence, thanks to this practice and initiation!

