[Enfance Jeunesse | Atelier Scrapbooking parents ados Barr

Mardi 2025-11-25 19:00:00

2025-11-25 21:00:00

2025-11-25

Cet atelier vous permettra de réaliser une carte de Noël unique, à partager ou à offrir. Laissez libre cours à votre imagination en famille et plongez dans l'ambiance magique des fêtes!

Il reste encore quelques places en duo pour participer à un moment créatif et convivial !

Accessible à partir de 8 ans, cet atelier vous permettra de réaliser une carte de Noël unique, à partager ou à offrir.

Laissez libre cours à votre imagination en famille et plongez dans l’ambiance magique des fêtes ! .

5 Rue des Tanneurs Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est saj.inscription@paysdebarr.fr

English :

In this workshop, you’ll create a unique Christmas card to share or give as a gift. Let your imagination run wild as a family, and immerse yourself in the magical atmosphere of the festive season!

German :

In diesem Workshop können Sie eine einzigartige Weihnachtskarte gestalten, die Sie selbst verschenken oder weitergeben können. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und tauchen Sie mit Ihrer Familie in die magische Atmosphäre der Feiertage ein!

Italiano :

In questo laboratorio creerete un biglietto di Natale unico da condividere o regalare. Date libero sfogo alla vostra immaginazione in famiglia e immergetevi nella magica atmosfera delle feste!

Espanol :

En este taller, crearás una tarjeta navideña única para compartir o regalar. Deja volar tu imaginación en familia y sumérgete en el ambiente mágico de las fiestas

