[Enfance Jeunesse] Concert Solidaire, Dambach-la-Ville

[Enfance Jeunesse] Concert Solidaire

27 rue de la Paix Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 23:00:00

2026-01-23

A l’occasion de la collecte nationale pour la banque alimentaire, le Service Animation Jeunesse Pays de Barr, en partenariat avec ElektronProd et la Commune Dambach-la-Ville, organisent un concert solidaire !

À l'occasion de la collecte nationale de la Banque Alimentaire, le Service Animation Jeunesse Pays de Barr, en collaboration avec Elektron Prod et la Commune Dambach-la-Ville, organise un concert et karaoké solidaire !

Au programme: concert de la chorale Chœur d’ados , karaoké, concert de la chorale Bulle de Sons , karaoké

Les sessions karaoké sont ouvertes aux chanteurs en herbe ou aux véritables rockstars !!!

Le principe est simple un don de denrée alimentaire = ton entrée pour le concert ! .

27 rue de la Paix Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56 saj.inscription@paysdebarr.fr

English :

To mark the national food bank collection, the Service Animation Jeunesse Pays de Barr, in partnership with ElektronProd and the Commune Dambach-la-Ville, are organizing a solidarity concert!

