[Enfance Jeunesse] Lego challenge Fleurs

5 rue des Tanneurs Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-27 09:00:00

fin : 2026-02-27 12:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Relève un challenge LEGO original et crée un magnifique bouquet floral en briques !

Relève un challenge LEGO original et crée un magnifique bouquet floral en briques !

Créativité, imagination et fun garantis.

À toi de jouer et de fleurir le défi ! .

5 rue des Tanneurs Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56 saj.inscription@paysdebarr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take up an original LEGO challenge and create a magnificent floral bouquet in bricks!

L’événement [Enfance Jeunesse] Lego challenge Fleurs Barr a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme du pays de Barr