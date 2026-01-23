[Enfance Jeunesse] Lego challenge Fleurs Barr
5 rue des Tanneurs Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-27 09:00:00
fin : 2026-02-27 12:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Relève un challenge LEGO original et crée un magnifique bouquet floral en briques !
Créativité, imagination et fun garantis.
À toi de jouer et de fleurir le défi ! .
5 rue des Tanneurs Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56 saj.inscription@paysdebarr.fr
English :
Take up an original LEGO challenge and create a magnificent floral bouquet in bricks!
