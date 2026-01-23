[Enfance Jeunesse] Lego Challenge Minecraft Barr
5 rue des Tanneurs Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2026-02-27 14:00:00
fin : 2026-02-27 17:00:00
2026-02-27
Participe à un challenge LEGO unique et construis ta propre MAP Minecraft. Créativité, imagination et fun garantis !
5 rue des Tanneurs Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56 saj.inscription@paysdebarr.fr
English :
Take part in a unique LEGO challenge and build your very own Minecraft MAP. Creativity, imagination and fun guaranteed!
