[Enfance Jeunesse] Scrapbooking

4 Quai de l’abattoir Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24 16:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Libère ta créativité et crée une page de journal qui te ressemble !

Libère ta créativité et crée une page de journal qui te ressemble.

Un moment créatif pour s’exprimer, découper, coller et laisser parler son imagination!

À toi de créer ! .

4 Quai de l’abattoir Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56 saj.inscription@paysdebarr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Unleash your creativity and create a journal page that reflects your personality!

L’événement [Enfance Jeunesse] Scrapbooking Barr a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme du pays de Barr