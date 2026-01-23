[Enfance Jeunesse] Scrapbooking Barr
[Enfance Jeunesse] Scrapbooking Barr mardi 24 février 2026.
4 Quai de l’abattoir Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mardi 2026-02-24 14:00:00
fin : 2026-02-24 16:00:00
2026-02-24
Libère ta créativité et crée une page de journal qui te ressemble !
Un moment créatif pour s’exprimer, découper, coller et laisser parler son imagination!
À toi de créer ! .
+33 3 88 58 56 56 saj.inscription@paysdebarr.fr
English :
Unleash your creativity and create a journal page that reflects your personality!
