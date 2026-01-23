[Enfance Jeunesse] Soirée Parents-Ados Mario Kart Barr

[Enfance Jeunesse] Soirée Parents-Ados Mario Kart

5 rue des Tanneurs Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-17 18:00:00

fin : 2026-02-17 20:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Top départ pour une soirée Mario Kart pleine de fun ! Un moment complice et amusant à partager entre parents et ados.

Attention aux bananes, carapaces et autres obstacles sur la route.

Informations pratiques:

Nombre de places 4 duos

Public À partir de 10 ans

Préparez vos manettes et que la course commence !

5 rue des Tanneurs Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56 saj.inscription@paysdebarr.fr

English :

It’s off to a fun-filled Mario Kart evening! A fun-filled evening to share with parents and teens.

