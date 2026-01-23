[Enfance Jeunesse] Soirée Parents-Ados Mario Kart Barr
[Enfance Jeunesse] Soirée Parents-Ados Mario Kart Barr mardi 17 février 2026.
[Enfance Jeunesse] Soirée Parents-Ados Mario Kart
5 rue des Tanneurs Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-02-17 18:00:00
fin : 2026-02-17 20:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Top départ pour une soirée Mario Kart pleine de fun ! Un moment complice et amusant à partager entre parents et ados.
Top départ pour une soirée Mario Kart pleine de fun !
Attention aux bananes, carapaces et autres obstacles sur la route.
Un moment complice et amusant à partager entre parents et ados.
Informations pratiques:
Nombre de places 4 duos
Public À partir de 10 ans
Préparez vos manettes et que la course commence ! 0 .
5 rue des Tanneurs Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56 saj.inscription@paysdebarr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s off to a fun-filled Mario Kart evening! A fun-filled evening to share with parents and teens.
L’événement [Enfance Jeunesse] Soirée Parents-Ados Mario Kart Barr a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme du pays de Barr