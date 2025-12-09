[Enfance Jeunesse | Spectacle -débat Goxwiller
Mardi 2025-12-09 19:00:00
Ils voudraient simplement fêter leur anniversaire de mariage… mais une fois parents, est-il encore possible de vivre pour soi ? Entre un fils qui ne veut pas dormir, une ado scotchée à ses écrans, et un couple qui tente de garder la flamme, Mathieu BURGER et Assita PETITJEAN-TRAORE nous offrent une comédie touchante et participative, qui parle à tous les parents !
Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange avec David Dutarte, dans une ambiance conviviale et bienveillante. .
English :
They just want to celebrate their wedding anniversary? but once they’re parents, is it still possible to live for oneself?
German :
Sie möchten einfach nur ihren Hochzeitstag feiern… aber ist es nach der Elternschaft überhaupt noch möglich, für sich selbst zu leben?
Italiano :
Vorrebbero semplicemente festeggiare il loro anniversario di matrimonio, ma una volta diventati genitori, è ancora possibile vivere per se stessi?
Espanol :
Simplemente les gustaría celebrar su aniversario de boda? pero una vez que son padres, ¿sigue siendo posible vivir para uno mismo?
