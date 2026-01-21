[Enfance Jeunesse] Stage Multisport Barr

[Enfance Jeunesse] Stage Multisport

24 rue Paul Degermann Barr Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-20 16:00:00

2026-02-20

Viens découvrir différents jeux sports tout au long de la journée Tchoukball, badminton, Hockey… et t’initier également à des handisports comme le volley assis ou le goalball ! Prévoir des vêtements adaptés à la pratique sportive, des baskets à semelle non marquante, ainsi qu’une gourde d’eau !

24 rue Paul Degermann Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56 saj.inscription@paysdebarr.fr

Come and discover a variety of games and sports throughout the day: Tchoukball, badminton, field hockey… and try your hand at handicapped sports such as sitting volleyball and goalball! Bring sports-appropriate clothing, sneakers with non-marking soles, and a water bottle!

