[Enfance Jeunesse] Stage théâtre d’impro avec les Insupportés Barr

5 rue des Tanneurs Barr Bas-Rhin

Début : Jeudi 2026-02-24 10:00:00

fin : 2026-02-26 16:30:00

2026-02-24

Un stage pour s’amuser, créer, imaginer et donner vie à tout ce que ton voisin aurait dû jeter depuis longtemps !

Les vieux objets bizarres que garde mon voisin et si les objets pouvaient parler ?

Pendant 3 jours, en petit groupe, tu plongeras dans un univers plein de trouvailles étranges et d’histoires cachées. Avec des vieux objets chinés, tu apprendras les bases de l’improvisation, en inventant les vies, les secrets et les aventures de ces témoins passé.

5 rue des Tanneurs Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56 saj.inscription@paysdebarr.fr

A workshop to have fun, create, imagine and give life to everything your neighbor should have thrown away long ago!

