[Enfance Jeunesse] Tennis de table Barr
24 rue Paul Degermann Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-23 10:00:00
fin : 2026-02-23 12:00:00
Date(s) :
2026-02-23
Viens participer à un après-midi dynamique de tennis de table. Que tu sois débutant ou déjà à l’aise, l’objectif est de s’amuser et de bouger !
Informations pratiques:
Prévoir des vêtements adaptés à la pratique sportive,
Des baskets à semelle non marquante,
Et une gourde d’eau.
Prêt à relever le défi ? .
24 rue Paul Degermann Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56 saj.inscription@paysdebarr.fr
English :
Come and join us for a dynamic afternoon of table tennis. Whether you’re a beginner or already at ease, the aim is to have fun and get moving!
