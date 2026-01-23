[Enfance Jeunesse] Tennis de table Barr

[Enfance Jeunesse] Tennis de table

24 rue Paul Degermann Barr Bas-Rhin

Début : Lundi 2026-02-23 10:00:00

fin : 2026-02-23 12:00:00

2026-02-23

Viens participer à un après-midi dynamique de tennis de table. Que tu sois débutant ou déjà à l’aise, l’objectif est de s’amuser et de bouger !

Informations pratiques:

Prévoir des vêtements adaptés à la pratique sportive,

Des baskets à semelle non marquante,

Et une gourde d’eau.

Prêt à relever le défi ? .

24 rue Paul Degermann Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56 saj.inscription@paysdebarr.fr

English :

Come and join us for a dynamic afternoon of table tennis. Whether you’re a beginner or already at ease, the aim is to have fun and get moving!

