Enfance placée : un système défaillant ? Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain jeudi 11 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Depuis la Révolution française, le secours aux enfants assistés est confié aux départements qui deviennent, avec les lois de décentralisation de 1983, les chefs de file de cette politique publique. En 2025, 400 000 enfants en danger sont confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE). Ces placements doivent protéger leur intégrité physique et morale et leur permettre de grandir normalement. Comment fonctionne l’aide sociale à l’enfance ? Qui sont les acteurs de cette politique publique ? Quel est l’état des lieux de l’aide sociale à l’enfance ?Après plusieurs drames qui ont touché des enfants placés, une commission d’enquête parlementaire a mené plus de 60 auditions qui révèlent un système à bout de souffle. Des départements peu soutenus dans leur mission, des contrôles inexistants, un manque de vision stratégique, tels sont les constats. À quoi il faut ajouter l’absence d’une politique de prévention auprès des familles, autour de la lutte contre la pauvreté et l’accompagnement à la parentalité. Quelles sont les préconisations formulées par la commission d’enquête et les perspectives ?Retransmission en direct : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat.

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 0228252028