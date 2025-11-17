Enfance royale Henri IV et Louis XIII Rue du Château Pau

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-17

Date(s) :

2025-11-17

D’une enfance rustique entre Billère et Coarraze à la Maison des enfants du château de Saint-Germain, regard sur les premières années d’Henri de Navarre et de Louis XIII. Deux enfances, deux destins, deux approches de l’éducation des princes.

Un regard sur… , c’est une série de visites menées par une conférencière et qui permet d’explorer dans le détail une thématique en relation avec le château. .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 00 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

