« Enfant d’éléphant » par la Cie Les Lubies Théâtre Quintaou / Petite salle Anglet

« Enfant d’éléphant » par la Cie Les Lubies Théâtre Quintaou / Petite salle Anglet samedi 4 octobre 2025.

« Enfant d’éléphant » par la Cie Les Lubies

Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Adaptation de « L’Enfant d’éléphant » d’après « Histoires comme ça » de Rudyard Kipling.

C’est l’histoire loufoque de la longue trompe des éléphants racontée en ombres, objets, matières et musique.

Un éléphanteau rempli d’une irrépressible curiosité et d’une insolente audace qui passe ses journées à questionner ses proches sur le pourquoi des choses qui l’entourent.

Et sa curiosité agace tout le monde.

Jusqu’au jour où il pose LA question qui va faire frémir toute la forêt, bousculer l’ordre établi et changer à jamais la vie des éléphants.

À travers un univers visuel fascinant, Enfant d’éléphant a ce quelque chose qui raconte la capacité de chacun à interroger le monde et à le transformer par sa force de créativité.

À partir de 6 ans.

Dans le cadre de Biblis en folie, 2ème édition des journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques. .

Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

English : « Enfant d’éléphant » par la Cie Les Lubies

German : « Enfant d’éléphant » par la Cie Les Lubies

Italiano :

Espanol : « Enfant d’éléphant » par la Cie Les Lubies

L’événement « Enfant d’éléphant » par la Cie Les Lubies Anglet a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Anglet