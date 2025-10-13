ENFANTAISIES SCOLAIRES Sainte-Hermine

Salle polyvalente Sainte-Hermine Vendée

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-13 09:15:00
fin : 2025-10-17 16:15:00

2025-10-13

Festival jeune public
Salle polyvalente Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire   scolaires@enfantaisies.com

English :

Young audience festival

German :

Festival für junges Publikum

Italiano :

Festival per il pubblico giovane

Espanol :

Festival para el público joven

L’événement ENFANTAISIES SCOLAIRES Sainte-Hermine a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud