« Enfantillages », à l’AmpéRage l’Ampérage Grenoble

« Enfantillages », à l’AmpéRage l’Ampérage Grenoble mercredi 22 octobre 2025.

« Enfantillages », à l’AmpéRage l’Ampérage Grenoble Mercredi 22 octobre, 20h30 12 €

Une comédie dramatique saisissante de Léonore Confino

Ken et Barbie sont beaux. Ken et Barbie sont drôles. Ken et Barbie sentent bon. Ken et Barbie mènent une vie parfaite.

Ken et Barbie sont en réalité manipulés par Alice, une petite fille de 7 ans qui rêve d’une vie parfaite.

Dans sa chambre, Alice fait jouer et rejouer à ses poupées les conversations idéalisées de ses parents.

Mais derrière cette façade enjouée se cache la réalité tourmentée de ses parents.

Immatures et égocentrés, leur quotidien est une guerre sans répit.

Avec ce texte tour à tour drôle, percutant, incisif, Léonore Confino nous invite à un voyage qui mêle rires, réflexions et émotions fortes !

————-

**Informations :**

Mise en scène : Laure Pinatel / Distribution : Marieke Commere, Marc Vidal / Passage chorégraphiés : Virgnie Doudou / Par : Interlude et Cie

**Durée** : 1h20

**Public** : à partir de 14 ans

**Bande annonce :**

[https://youtu.be/bo4kw28Hv7c](https://youtu.be/bo4kw28Hv7c)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-22T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-22T22:00:00.000+02:00

1

https://www.billetreduc.com/spectacle/enfantillages-385628

l’Ampérage 163 cours Berriat Berriat Saint-Bruno Grenoble 38000 Isère