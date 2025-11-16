Enfantillages, spectacle au Mélilot théàtre Mélilot Théâtre Saint-Marcellin

Enfantillages, spectacle au Mélilot théàtre Mélilot Théâtre Saint-Marcellin Dimanche 16 novembre, 15h00 12 € / 10 €

Une comédie dramatique de Léonore Confino

Ken et Barbie sont beaux. Ken et Barbie sont drôles. Ken et Barbie sentent bon. Ken et Barbie mènent une vie parfaite.

Ken et Barbie sont en réalité manipulés par Alice, une petite fille de 7 ans qui rêve d’une vie parfaite.

Dans sa chambre, Alice fait jouer et rejouer à ses poupées les conversations idéalisées de ses parents.

Mais derrière cette façade enjouée se cache la réalité tourmentée de ses parents.

Immatures et égocentrés, leur quotidien est une guerre sans répit.

Avec ce texte tour à tour drôle, percutant, incisif, Léonore Confino nous invite à un voyage qui mêle rires, réflexions et émotions fortes !

Mise en scène : Laure Pinatel

Distribution : Marieke Commere, Marc Vidal

Passage chorégraphiés : Virgnie Doudou

Par : Interlude et Cie

Durée : 1h20

Public : à partir de 14 ans

**AVIS du public :**

• J’ai adoré !!!! Cette incursion dans la vie de ce couple qui s’aime et se déchire est bouleversante de vérité.

Les 2 acteurs sont fabuleux et la mise en scène formidable.

Le tout fonctionne extrêmement bien…je n’ai pas vu le temps passé. Un grand merci pour cette belle fin de week-end et un grand bravo

• Un texte percutant, une mise en scène qui vous prend aux tripes et deux comédiens qui portent le tout avec brio.

Alors merci à Laure Pinatel-Vidal , Marieke Commere et Marc Vidal pour cette soirée.

• Superbe interprétation d’un texte très fort.

J’ai été touchée par le thème de cette pièce. Mise en scène moderne et efficace. Bravo !

• Beau, bon et fort! Un texte en forme de claque dans la gueule, une interprêtation de haut niveau!

• Très bon spectacle au contenu inattendu !

Les deux comédiens Marc Vidal et Marieke Commère portent le texte de bout en bout avec la tension scénique juste.Très beau travail sous la houlette de Laure Pinatel-Vidal.

• Merci pour l’excellent moment passé.

Le texte est fort, l’interprétation juste, les comédiens sont bouleversants de sincérité, le tout soutenu par une mise en scène sans faille, bravo !

• Très belle pièce, très bien servie par la mise en scène et les comédiens.Un jeu très juste, avec beaucoup de nuances et de précision, digne de professionnels Remarquable.

• Superbes prestations ! Un beau moment de théâtre, impressionnant tant dans le jeu des comédiens que dans la mise en scène !

Une grande générosité sur un texte ciselé. Allez-y, l’univers de Ken et Barbie ne vous laissera pas indifférent, tout comme la scénographie, très originale !

Lumière, musique, expression corporelle apportent une belle touche de modernité à ce spectacle surprenant et riche en émotions… Encore bravo !

• Beaucoup de plaisir lors de la représentation de dimanche dernier.

Une mise en scène inventive et deux comédiens très au point dans ce duo où se succèdent rires et émotions.

En fait « d’enfantillages », cette pièce très actuelle reflète les difficultés du couple à rester soudé dans le temps face aux aléas de la vie.

Plaisir et intérêt garantis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-16T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-16T16:30:00.000+01:00

https://resas.cdutheatre.fr/paiement/paiement2.php?id=1738326819 06.77.08.95.15 atomes-sceniques@cdutheatre.fr https://www.facebook.com/events/1503966240797736

Mélilot Théâtre 38 bis avenue de la Saulaie 38160 SAINT MARCELLIN Saint-Marcellin 38160 Isère