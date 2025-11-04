Enfantillages Théâtre de la rue de belleville Nantes

Enfantillages 4 – 19 novembre Théâtre de la rue de belleville Loire-Atlantique

Début : 2025-11-04T20:30:00 – 2025-11-04T21:30:00

Fin : 2025-11-19T20:30:00 – 2025-11-19T21:30:00

Barbie et Ken sont beaux et mènent une vie parfaite. Tout est lisse, et surtout tout est faux. Derrière leur perfection se cache Alice, une marionnettiste de 7 ans, qui rêve et joue à la famille harmonieuse. Mais en réalité, c’est l’histoire de ELLE et LUI, parents à la dérive qui, entre jeu de massacre et jeu d’amour, se mènent une guerre sans répit…

Une comédie dramatique écrite par la plume tranchante de Léonore Confino, nommée 6 fois aux Molières depuis 2014.

Un spectacle de la compagnie Les sales culottes

Texte de Léonore Confino

Mise en scène de Sailor Ravaud, assisté de Corentin Praud

Avec Thomas Fazio et Mégane Puillandre

Théâtre de la rue de belleville 19 rue de Belleville, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ruedebelleville.net/saison/enfantillages/ »}]

Les sales culottes