Enfantillages Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-22 18:00 – 19:00

Gratuit : non 7,50 € à 15,50 € 15,50 € tarif plein / 10,50 € tarif réduit / 7,50 € tarif moins de 12 ans Billetterie : https://www.laruchenantes.fr/mars2026 Tout public

Comédie acide de Léonore Confino Une comédie acide et percutante de l’autrice nominée 6 fois aux Molières, Léonore Confino ! Barbie et Ken sont beaux, ils mènent une vie parfaite. Tout est lisse, mais tout semble faux. Derrière leur perfection artificielle se cache une marionnettiste improbable, Alice, une enfant de sept ans, rêvant d’une famille harmonieuse.Le quotidien imposé par ses parents est tout autre : monstres de puérilité, leur couple est une guerre sans répit. À notre époque de la performance et du paraître, l’autrice Léonore Confino bouscule autant qu’elle fait rire en ridiculisant nos aspirations du couple parfait, à la Barbie et Ken. Mise en scène par Sailor RavaudAvec Thomas Fazio et Mégane PuillandreProduction Les Sales Culottes Durée : 1h Tout public à partir de 12 ans Représentations : sam 21 mars 2026 à 20h et dim 22 mars 2026 à 18h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

09 84 68 61 18 http://www.laruchenantes.fr contact@laruchenantes.fr https://www.laruchenantes.fr/mars2026



Afficher la carte du lieu Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme et trouvez le meilleur itinéraire

