Enfantillages TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Barbie et Ken sont beaux, ils mènent une vie parfaite. Tout est lisse mais tout semble faux. Derrière leur perfection artificielle se cache une marionnettiste improbable, Alice, une enfant de sept ans, rêvant d’une famille harmonieuse. Le quotidien imposé par ses parents est tout autre : monstres de puérilité, leur couple est une guerre sans répit.À notre époque de la performance et du paraître, l’autrice Léonore Confino bouscule autant qu’elle fait rire en ridiculisant nos aspirations du couple parfait, à la Barbie et Ken et questionne la manière dont les enfants absorbent les conflits du monde adulte.A partir de 12 ans.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 http://www.tntheatre.com



Afficher la carte du lieu TNT – Terrain Neutre Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire

