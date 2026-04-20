Fontenoy-la-Joûte

Enfantina

Fontenoy-la-Joûte Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Venez découvrir la sixième édition du Salon Enfantina! Au programme: 12 auteurs, 10 exposants en extérieur, 10 librairies sur place, exposition de Pokémon, cosplay le samedi, quiz culturel le dimanche à 15h. Dimanche, rencontrez l’inviité exceptionnel Laurent Cagniat, dessinateur des Schtroumpfs!

Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.

Pour toute information, contactez l’Association les Amis du Livre au 03 83 71 61 03 ou contact@villagedulivre54.frTout public

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Fontenoy-la-Joûte 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 61 03 contact@villagedulivre54.fr

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English :

Come and discover the sixth edition of the Salon Enfantina! On the program: 12 authors, 10 outdoor exhibitors, 10 on-site bookshops, Pokémon exhibition, cosplay on Saturday, cultural quiz on Sunday at 3pm. On Sunday, meet special guest Laurent Cagniat, illustrator of the Smurfs!

Refreshments and catering on site. Free admission.

For further information, contact Association les Amis du Livre on 03 83 71 61 03 or contact@villagedulivre54.fr

L’événement Enfantina Fontenoy-la-Joûte a été mis à jour le 2026-04-20 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS