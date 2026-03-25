Enfantines Bibliothèque de la Manufacture Nantes
Enfantines Bibliothèque de la Manufacture Nantes samedi 4 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 11:00 –
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 99
Lectures d’albums pour les tout-petits à partir de 18 mois
Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 95 65 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-manufacture/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque de la Manufacture et trouvez le meilleur itinéraire
Prochains événements à Nantes (Loire-Atlantique)
- Stereotrip I Tallinn : Duo Ruut + Puuluup + Kitty Florentine, STEREOLUX, Nantes — 25 mars 2026
- Des ateliers de prévention routière pour les seniors Maison de la tranquilité publique Nantes — 26 mars 2026
- Atelier senior sur le goût et l’odorat Salle Madeleine Huet — 26 mars 2026
- Exposition Divers Univers Espace Culturel Louis Delgrés Nantes — 26 mars 2026
- Heure du conte Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu — 26 mars 2026