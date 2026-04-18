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Enfantines Bibliothèque de la Manufacture Nantes

Enfantines Bibliothèque de la Manufacture Nantes

Enfantines Bibliothèque de la Manufacture Nantes samedi 18 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque de la Manufacture

Adresse : 6 Cour Jules Durand

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 11:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 11:00 –
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 99 

Lectures d’albums pour les tout-petits à partir de 18 mois

Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 95 65 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-manufacture/


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